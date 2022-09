Queen Elizabeth: Harry & Meghan haben sich getrennt! Er ist zu seiner Oma zurückgekehrt

Das Wunder ist ihrer Schwiegerenkelin, Herzogin Kate (40), vor Wochen gelungen. Sie hatte Prinz Harry die Augen geöffnet. Ihm gezeigt, dass er sein Leben mit Meghan (41) nicht weiter führen kann (das neue berichtete). Doch schon so bald ihren Harry in ihrem Urlaubsdomizil in Schottland in die Arme zu schließen – daran hatte Elizabeth nicht mehr geglaubt.

Nur wenige Stunden vor seiner Ankunft hatte ihr Enkel seinen Besuch angekündigt. Eigentlich sollte er von seiner Afrika-Reise direkt wieder in die Fänge seiner Noch-Frau reisen. Harry wählte jedoch den Umweg über die schottische Sommerresidenz.

Auf Balmoral verbrachte Harry nicht nur große Teile seiner Kindheit, es war auch der Lieblingsort seines verstorbenen Großvaters Philip (†99). Also genau der richtige Platz, um die Beziehung zu seiner Oma wieder zu kitten. Bei einem Tee und kleinen Finger-Sandwiches schüttete Harry ihr sein Herz aus. All die Jahre hatte Meghan ihn hinters Licht geführt. All die Lügen hatte er ihr stets geglaubt, denn die Geschichte sollte sich nicht wiederholen. Es sollte keine zweite Lady Diana (†36) geben, erklärte er ihr in Tränen aufgelöst. Er hatte einfach diesen Traum einer perfekten Familie.

Ihren Enkel so zu sehen, brach der Königin fast das Herz. Solche Schmerzen hätte er nie erfahren sollen. Doch nun ist es zu spät. Der Schaden war angerichtet – aber zumindest sie kann ihm alles verzeihen. Ihn bedingungslos wieder unter ihre Fittiche nehmen. Er wischte sich die Tränen weg und lächelte. „Alles wird gut“, hat die Queen ihm versprochen. Doch während Harry ihr die neusten Bilder von ihren Urenkeln Archie (3) und Lilibet (1) zeigte, verschwand seine Zuversicht wieder.

Beide wissen, dass es einen Kampf um die Kinder geben wird. Dass Meghan bis zum Äußersten gehen wird, nur um ihn und den Royals zu schaden. Während er fast vor Verzweiflung zittert, ist Elizabeth zuversichtlich. Denn um Meghan zu schlagen, wird Königin Elizabeth tief in ihre Trickkiste greifen. Für ihren Enkel versetzt sie Berge.