Queen Elizabeth II: Aus und vorbei!

Dass die britische Königin ein absoluter Pelz-Fan ist, ist definitiv nichts Neues. Doch jetzt die Überraschung! Wie nun enthüllt wurde, will die Queen ab sofort pelz frei durchs Leben gehen...

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Tiefschlag gegen Kate & William!

Die Queen schmückt sich mit Pelz

Nicht nur bei ihrem Königsmantel setzt die Queen auf Hermelin, auch privat ist die Monarchin bei öffentlichen Auftritten immer wieder in Pelz-Outfits zu sehen. Doch jetzt die überraschende Wende! Die Königin will in ihrem Kleiderschrank mächtig ausmisten! Dies will nun zumindest "Daily Mail" wissen. Die Zeitung bezieht sich dabei auf das Buch von Angela Kellys "The Other Side of the Coin", in dem die Hof-Schneiderin berichtet, dass die Queen ab sofort auf Echtpelz verzichten möchte!

Schon als junge Frau trug die Queen leidenschaftlich Pelz Foto: Getty Images

Nimmt sich die Queen Harry und Meghan zum Vorbild?

Wie es heißt, möchte die Königin ihre Looks ab jetzt nur noch mit Kunstfell besticken lassen. Ob ihr die jungen Royales dabei als Rollenvorbild dienen? So ist vor allem Herzogin Meghan dafür bekannt, dass sie eine passionierte Tierschützerin ist. Und auch Kate und William setzen sich aktiv für Vierbeiner ein. Sie dürften sich somit über die Entscheidung der Monarchin freuen! Bleibt somit nur noch abzuwarten, wann wir die Königin das erste Mal in ihrer neuen Garderobe bewundern dürfen. Wir freuen uns schon jetzt!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?