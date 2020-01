Queen Elizabeth II.: Termine abgesagt! Sorge um ihre Gesundheit!

Reddit this

Oh je! Es wird einfach nicht ruhig bei den Windsors. Erst vor gut zweit Wochen gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt, dass sie das Königshaus verlassen wollen. Für die Queen alles andere als leicht. Doch jetzt die nächste Schock-Nachricht...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Ihr Glück liegt erneut in Scherben!

Queen Elizabeth musste Verhandlungen führen

Nachdem Harry und Meghan ihren Austritt aus dem Könighaus bekannt gaben, folgte für die Queen eine Reihe von Terminen mit ihrem Enkel und der königlichen Familie, in denen verhandelt wurde, wie es für Meghan und Harry weiter geht. Für die Königin erneut eine nervliche Zerreißprobe. Schließlich musste sie sich erst im vergangen Jahr dem schlimmen Sex-Skandal ihres Sohnes Prinz Andrew stellen. Das so etwas nicht spurlos an der Königin vorüber geht, ist klar...

Die Queen musste Termin canceln

Wie nun berichtet wird, musste die Queen einen Termin beim "Women's Institute" in Norfolk kurzfristig absagen. Für die Königin eigentlich absolut untypisch. Schließlich ist die 93-Jährige dafür bekannt, dass sie ihre Pflichten stets gewissenhaft wahrnimmt. Große Gedanken müssen sich ihre Fans jedoch nicht um die Königin machen. Wie "Daily Mail" berichtet, soll die Queen lediglich unter einer leichten Erkältung leiden. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht und sie sich schnell erholen kann.

Große Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?