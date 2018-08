Queen Elizabeth II.: Todesfall erschüttert das Königshaus!

Reddit this

Welch furchtbare Nachricht von Queen Elizabeth! Erst kürzlich erschütterte eine falsche Todesmeldung von Prinz Philip, dem Ehemann der britischen Königin, die Windsors. Nun die nächste Hiobsbotschaft! Wie nun bekannt gegeben wurde, muss die Monarchin momentan einen familiären Todesfall verkraften.

Queen Elizabeth II: Damit hätte niemand gerechnet!

Queen Elizabeth: Verwandte sterben bei Autounfall

Wie durch den "Daily Star" berichtet wird, starben zwei Verwandtet der Queen bei einem Autounfall, als sie sich auf dem Rückweg von einer Safari befanden. Louise Sword und ihre 13-jährige Tochter Tabitha stießen dabei frontal mit einem anderen Auto zusammen. Obwohl die beiden ihre Sicherheitsgurte angelegt haben sollen, endete der Zusammenstoß tödlich. Tabitha verstarb noch am Unfallort in der Nähe von Zinkwazi in der südafrikanischen KwaZulu-Natal Provinz, Louise Sword erlag wenig später ihren Verletzungen. Ein wahrer Schock für die royale Familie!

Queen Elizabeth: Ehemann und Sohn überlebten

Alistair, der Ehemann von Louise Sword, sowie sein 11-jähriger Sohn Benjamin saßen ebenfalls im Auto. Sie entgingen bei dem schweren Verkehrsunfall nur knapp dem Tod. Der Bruder von Louise Sword, Tim Taylor, ist mit der Cousine von Queen Elizabeth, Lady Helen Taylor, verheiratet. Diese ist auf Rang 40 der britischen Thronfolge. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen halten weiterhin an.