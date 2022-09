Queen Elizabeth nach ihrem Tod: Geheimes Tagebuch enthüllt die bittere Wahrheit

Unzählige Male hielt sie dieses Buch in den Händen. Meist am Abend, dann notierte sie in ihrer schönsten Schrift die Geschehnisse des Tages. Darunter vermutlich ihr Verhältnis zur Queen, zu Kate, Geheimnisse, die jede Familie behütet und die nie nach außen dringen sollten. Herzogin Meghan (41) führte Tagebuch, während sie mit Harry (wird am 15. September 38) bis 2020 im Frogmore Cottage lebte und für die königliche Familie in Diensten stand. Dessen Inhalt könnte für ein Beben im Buckingham Palast sorgen. Wagt Meghan es wirklich, ihr Tagebuch zu veröffentlichen? So kurz nach dem Tod von Königin Elizabeth († 96)? Es scheint eine bittere Rache zu werden. Ist sie sauer, dass sie ausgeschlossen wurde von der Familie, als diese auf Schloss Balmoral Abschied von der Monarchin nahm? Es scheint so.