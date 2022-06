Queen Elizabeth nach Jubiläumsfeier: Sie holt Harry zurück in den Schoß der Familie

Sie strahlen und sehen so glücklich aus! Es ist herzerwärmend, dass nach all den Tränen und bitteren Vorwürfen die royale Familie jetzt wieder zusammengerückt ist. Bei der Geburtstagsfeier von Queen Elizabeth (96) kam es endlich zur großen Versöhnung mit ihrem Enkel Harry (37)! Unfassbar, was alles passierte – und was das Fernsehen nicht zeigte.

