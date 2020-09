Queen Elizabeth: Pleite-Schock! Jetzt bricht wirklich alles über ihr zusammen!

Wie nun durch eine Sprecherin des Royal Collection Trust gegenüber "dpa" bestätigt wurde, soll es in den kommenden Monaten zu einem massiven Stellenabbau des Personals der Queen kommen: "Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Finanzen des Royal Collection Trust müssen wir die Personalkosten reduzieren." Oh je! Was für bittere Neuigkeiten! Wie "Sun" wissen will, sollen sogar 300 der knapp 600 Angestellten entlassen werden. Für die Queen definitiv ein schwerer Schlag...