Queen Elizabeth & Prinz Charles: Tiefer Bruch zwischen Mutter und Sohn

Ebenfalls erklärt Clive Iring weiter, dass die Monarchin den Thronfolger "nie wirklich verstanden habe" und Prinz Andrew ihrem ältesten Sohn Charles immer noch vorziehen würde! Für das Mutter-Sohn-Verhältnis von Charles und der Queen alles andere als förderlich. Was an dieser Enthüllung jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Plast noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein, wie es bei den Royals weiter geht...