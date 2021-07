Raffaella Carrà: Die Sängerin ist tot!

Raffaella Carrà war über mehrere Jahrzehnte im Musikgeschäft sehr erfolgreich. Einer ihrer erfolgreichsten Hits war beispielsweise "A far l'amore comincia tu (Liebelei)". Mit 71 Jahren saß sie noch in der Jury von "The Voice of Italy". Man kennt sie auch aus dem Filmbusiness und war in mehreren Rollen zu sehen.

