Rafi Rachek: Aus Dschungelshow gekickt – RTL zog den Stecker!

In der Sendung wird Rafi zu Moderatorin Angela Finger-Erben und Olivia Jones aus dem Hotelzimmer dazugeschaltet. Er soll mit den beiden über Sam Dylan plaudern. Aktuell befindet es sich noch in Quarantäne. "Ich bin immer noch in Quarantäne, es ist eine super lästige Gruppe. Mir geht es mal gut, mal schlecht", so der 35-Jährige. Während Rafi spricht, wird die Verbindung immer schlechter. Seine Sätze werden abgehackt und irgendwann kann man ihn überhaupt nicht mehr verstehen. RTL unterbricht das Gespräch, versucht es aber gleich nochmal. Doch auch der zweite Anlauf hat wenig geholfen – schließlich friert sein Bild sogar komplett ein und RTL zieht den Stecker. Schade, aber in einer Live-Show kann sowas eben passieren.

7 Geheimnisse über Sam Dylan gibt es im VIDEO: