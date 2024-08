Sam Dylan im "Sommerhaus" 2024: On-off-Beziehung mit Rafi Rachek – überlebt ihre Liebe?

Fest steht wohl, ohne das Reality-TV hätten sich Rafi und Sam womöglich gar nicht kennengelernt. Während Sam erstmals 2019 in der ersten Staffel der homosexuellen Vox-Datingshow "Prince Charming" in Erscheinung trat und dort um das Herz von Nicolas Puschmann (33) buhlte, sah man Rafi zunächst in Hetero-Kuppelformaten. Er suchte bei "Die Bachelorette" 2018 die Liebe, ein Jahr später bei "Bachelor in Paradise". Dort überraschte er dann jedoch in der vierten Folge mit einem emotionalen Geständnis: Er ist homosexuell! Die Liebessuche im TV war damit beendet, doch den Respekt der anderen Kandidaten und der Fans hatte er sicher. Noch im Finale der Sendung im Dezember 2019 machten er und Sam überraschend ihre Liebe zueinander öffentlich.

Für Rafi folgte 2021 die Teilnahme an "Promi Big Brother", wo er an Tag neun das Feld räumen musste. Danach hatte er sich ein wenig aus dem Reality-TV-Business zurückgezogen und sich einer Ausbildung als Rettungssanitäter gewidmet, die er im Herbst 2023 erfolgreich abgeschlossen hat. Mittlerweile arbeitet er auch in diesem Beruf und teilt dazu immer wieder Einblicke auf Instagram.

Sam Dylan hingegen geht in der Trash-TV-Welt auf. Von "Kampf der Realitystars" und "Promiboxen" (beides 2020) über "Ich bin ein Star – Die große Dschungel-Show" (2021) bis hin zu "Promi Big Brother" (2022), "Forsthaus Rampensau" (2023) und "The 50" (2024) nimmt er alles mit. Und ganz nebenbei ist er auch noch als Podcaster tätig.

Im "Sommerhaus" treten nun beide gemeinsam vor die Kamera.