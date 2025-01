Sam Dylan: Trennung von Rafi und RTL-Evakuierung – Drama nimmt seinen Lauf

Das Dschungelcamp 2025 steht in den Startlöchern: Diesen Freitag, den 24. Januar, ziehen wieder 12 Promis in den australischen Dschungel, um sich in Ekelprüfungen zu beweisen und die Krone am Ende mit nach Hause zu nehmen. Einer dieser Kandidaten: Sam Dylan (33). Der Reality-Star ist bereits mit seinem Partner Rafi Rachek (35) nach Australien gereist und befindet sich wie alle anderen Stars vor dem Einzug im Imperial Hotel Gold Coast, ehemals Palazzo Versace.

Doch nun machte Sam mit einem kryptischen Post auf Instagram seine Fans stutzig. Er schrieb: "Hinter den Kulissen war einfach schon total viel Drama. Und der Jetlag kickt einfach. Dazu kommt, dass ich heute evakuiert wurde. Das heißt, meine Begleitperson ist krank. Und ich wurde sofort in ein anderes Zimmer untergebracht." Viele Fans fragten sich, ob er dann überhaupt in den Dschungel ziehen könne. Jetzt klärt RTL auf.