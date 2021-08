Rafi Rachek: Mega-Ausraster bei "PBB"! Freund Sam Dylan spricht Klartext

Auch bei den Zuschauern kommt Rafis Aktion gar nicht gut an. Ist der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat wirklich so aggressiv? Einer, der es wissen muss, ist sein Freund Sam Dylan. Er saß gestern Abend im Studio und nahm seinen Schatz in Schutz. "Wir haben gesehen, dass sich Melanie und Eric stundenlang mit ihren Managern unterhalten haben. Und wenn man längere Zeit miteinander redet, kennt man sich ja. Aber er hat sich da jetzt so reingesteigert...", erklärte er.