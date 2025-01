Rafi Rachek & Sam Dylan: Todesfall! Das steckt wirklich hinter den traurigen Botschaften

Auf Instagram hatte sich Rafi in den vergangenen Tagen zurückgezogen. Auch bei Sam blieb es kurze Zeit ruhig, bis er sich dann doch zurückmeldete – immerhin zieht er in wenigen Tagen ins Dschungelcamp ein. Doch jetzt heißt es für ihn erst einmal, für seinen Partner da zu sein. Denn Rafi ist in tiefer Trauer. Sein Vater ist gestorben. Das verriet er jetzt mit einem emotionalen Post auf Instagram.

Zu einem Foto, das ihn und seinen Vater Hand in Hand am Krankenbett zeigt, schrieb er: "Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein wie ich bin."