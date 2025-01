Sam Dylan: Traurige Nachricht vor dem Dschungelcamp! Fällt er doch aus?

Für Sam Dylan (33) steht wohl das größte Abenteuer seines Lebens an: Er ist in diesem Jahr einer der Kandidaten vom Dschungelcamp. Intime Geständnisse am Lagerfeuer, eklige Essensprüfungen und abenteuerliche Challenges warten auf den Reality-TV-Star. Doch vor dem Start scheint es in seinem Privatleben zu einem unerwarteten Vorfall gekommen zu sein. Steht seine Teilnahme nun auf der Kippe?