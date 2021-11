William Lucking: Der Schauspieler ist tot

William Lucking spielte aber auch in zahlreichen anderen Produktionen mit. So war er unter anderem auch in der beliebten Actionserie "Das A-Team" zu sehen. Und auch in mehreren Kinofilmen wirkte er mit - so stand er beispielsweise in "Erin Brockovich" neben Julia Roberts und 2012 in "Contraband" neben Mark Wahlberg vor der Kamera. Seine erste Ehefrau verstarb im Jahr 1996. Der Schauspieler hinterlässt seine zweite Ehefrau sowie zwei Töchter.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: