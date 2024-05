Ralf Dümmel: TV-Fiasko! Jetzt schaltet sich seine Mutter ein

Natürlich ist Ralf ganz stolz auf seine Eltern. "Ohne sie wäre ich nicht hier. Sie sind meine einzigen Helden, meine Vorbilder. Beide sind jetzt Anfang 80 und fit. Insofern finde ich es toll, ihnen beim Älterwerden zuzusehen – aber auch, wie sie das Leben genießen", verrät er.

Manchmal kann Mama den Bogen allerdings überspannen! "Gut gemacht – das höre ich selten. Meine Mutter ist meine größte Kritikerin. Wenn ich so nervös bin, ob ein Deal klappt und fast an den Fingernägeln kaue, bekomme ich hinterher einen Anruf von meiner Mama: 'Setz dich gerade hin, Junge!' Ich sollte ihr sagen, dass sie mich auch mal loben soll", sagt er lachend. "Aber: Alles, was sie macht, macht sie aus Liebe. Aber am Ende will sie doch die Perfektion."

Ralfs Papa hat da eine andere Herangehensweise. "Der sagt immer nur: 'Alles gut, was mein Sohn macht'", verrät der TV-Star. "Da komme ich ganz nach meinem Papa. Ich kann nicht Nein sagen und finde alles gut, was meine Kinder machen."