Ralf Schumacher: Lewis Hamilton über die Bedeutung seines Coming-outs für die Formel 1!

"Es zeigt, dass wir endlich in einer Zeit sind, in der man diesen Schritt wagen kann", erklärte Lewis. Dass Ralf sich erst jetzt zu seiner Sexualität äußere, deute darauf hin, dass er sich zuvor damit nicht sicher gefühlt habe.

"Hoffentlich wird er sagen können, dass er bisher nur positives Feedback von den Leuten bekommen hat, und das liegt an der Zeit, in der wir leben, und an den Veränderungen, die wir erleben." Laut dem 39-Jährigen sollte es längst normal sein, dass — auch in einem Mann dominierten Sport — jeder zu sich und seiner Identität stehen könne.

Wie Hamilton betonte, liege vor der Formel 1 bei diesem Thema noch ein langer Weg. "Es ist eine Sache, zu sagen, der Sport sei inklusiv und eine andere, wirklich dafür zu sorgen, dass wir uns alle sicher fühlen in dieser Umgebung, so wie wir sind", so der Brite. Er plädierte: "Der Sport muss mehr tun!"