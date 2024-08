Ralf Schumacher: Er spricht über seine neue Liebe - "Glücklicher als jemals zuvor!"

14 Jahre war Ralf mit Cora (47) verheiratet. Doch ihre Ehe ging in die Brüche. "In einer perfekten Welt heiratet man, bekommt ein Kind und bleibt ein Leben lang zusammen. Das war auch mein Traum, aber es hat nicht geklappt. Und ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der sich hat scheiden lassen", erklärt er im Interview mit dem kroatischen Magazin "Gloria". Mit Étienne hat Ralf endlich den richtigen Partner an seiner Seite. "Jetzt befinde ich mich in einem völlig neuen Kapitel meines Lebens, unseres Lebens, und bin glücklicher als je zuvor!"