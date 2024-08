Ralf Schumacher nach Outing: Bittere Tränen von Cora Schumacher

Weil sie schon damals ahnte, dass ihre Ehe nicht von Dauer sein würde? Aus ganz bestimmten Gründen? Bereits im Januar hatte Cora im Dschungelcamp erklärt: "Ich habe damals aus Liebe geheiratet, bei ihm bin ich mir da nicht so sicher."

Und was sagt Ralf zu den Worten seiner Ex-Frau? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht. Wahrscheinlich auch, weil Ralf sich nach seinem Outing ein wenig Ruhe wünscht! So beteuerte er erst kürzlich, dass er und sein Freund jetzt erstmal wieder die Zeit für sich genießen wollen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis zwischen ihm und Cora in Zukunft gestaltet.