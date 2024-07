Ralf Schumacher: "Rein egoistisch" - Klare Worte nach seinem Outing

In dem Podcast "Hardenacke trifft" sprach Ralf Schumacher mit seinem Sky-Kollegen Peter Hardenacke zum ersten Mal über sein Outing. "Ehrlich habe ich nicht damit gerechnet, auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert, und dass auch so viel öffentlich drüber gesprochen wird. Und ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin", gesteht der 49-Jährige.

Was ihn aber besonders gefreut hat, waren tatsächlich die Reaktionen die aus dem Rennsport kamen! "Ich fand's auch schön zu sehen, wie es in der Formel-1 funktioniert hat, mit extrem viel Respekt. Die Resonanz der Team-Chefs, Fahrer und so weiter", so Ralf weiter.

Doch bei all der tollen Resonanz, möchte der Bruder von Michael Schumacher (55) damit keine Message in die Welt raussenden. Im Gegenteil! "Ich möchte auch für nichts stehen, sondern es geht hier rein egoistisch um Étienne und mich, und dass das auch klar und eindeutig ist, wer der Partner an meiner Seite ist, um eben auch normal leben zu können. Ich wünsche mir nur, dass wir unsere Ruhe haben", erklärt er. Und die gönnt ihm die Welt nun hoffentlich auch ...

