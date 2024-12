Ralf Schumacher: Reue? So denkt er heute über sein Coming-out

Mit seinem Coming-out sorgte Ralf Schumacher im Sommer für Schlagzeilen. Am Abend des EM-Finales zwischen Spanien und England ließ der 49-Jährige auf Instagram die Bombe platzen: Er ist verliebt – und zwar in den 35-jährigen Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne. Dieser Schritt war für Ralf nicht nur ein persönlicher Meilenstein, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben.