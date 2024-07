Ralf Schumacher nach Outing: ER wusste es schon seit Jahren

Ralf Schumachers Outing kam wie aus dem Nichts – zumindest für die Öffentlichkeit. Im Kreise seiner engsten Freunde und Verwendeten, war sein Liebesleben wohl eine Art offenes Geheimnis. Zwei Jahre Beziehung mit seinem Etienne hat der Ex-Mann von Cora Schumacher (47) auch gewiss nicht ewig unter Verschluss halten können und wollen. Wie viele Promi-Kollegen Bescheid wussten, wird nun, im Anschluss an das Coming-Out, klar.

Nachdem sich bereits Kult-Auswanderin Carmen Geiss (59) zu Wort gemeldet hat und in höchsten Tönen über Ralf Schumacher und sein Liebesglück gesprochen hatte, schließt sich jetzt auch Sam Dylan (33) an und verkündet in seiner Instagram-Story zu dem Post des Ex-Rennfahrers: "Ralf Schumacher hat seinen TraumMANN gefunden. Ich wusste es ja schon seit Jahren". Dass der einstige Formel 1-Star jetzt öffentlich zu seinen Gefühlen steht, ist für den ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten dennoch eine Überraschung: "Hätte nie gedacht, dass er den Schritt macht und sich öffentlich outet". Sam fügt jedoch abschließend wahre Worte hinzu und betont: "Aber Liebe siegt am Ende immer".

Wie sehr sich seine Ex-Frau Cora Schumacher über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: