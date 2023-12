Ralph Siegel: Klinik und OP! Große Sorge um den Musik-Produzenten

Große Sorge um Ralph Siegel (78)! Dem Musik-Produzenten geht es aktuell gesundheitlich so schlecht, dass sich Freunde und Familie große Sorgen machen. Erst letzte Woche wurde der 78-Jährige aus der Klinik entlassen, jetzt muss er sich in dem Bogenhausener Klinikum München erneut in Behandlung geben.