Randy Meisner: Der "Eagles"-Rocker ist tot

"Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und trug zu dem frühen Erfolg der Band bei", heißt es in dem Statement der Band. "Seine stimmliche Bandbreite war erstaunlich, wie man an seiner charakteristischen Ballade ‚Take It to the Limit‘ sehen kann."

Für seine musikalischen Erfolge wurde Randy stets von den Fans gefeiert. Die "Eagles" gründete er 1971 zusammen mit Don Henley, Glenn Frey und Bernie Leadon. Später kam es zum Zoff zwischen ihm und Glenn und Randy verließ die Band.

In seinem Privatleben ging es leider auch nicht einfacher zu. 2016 erschoss sich seine Ehefrau Lana Rae Meisner versehentlich selbst. Ein Verlust, der für den bipolaren Musiker nur schwer zu verkraften war. Seine starken Alkoholprobleme und gesundheitlichen Rückschläge machten ihm das Leben zusätzlich schwer.

Auch von diesen Stars mussten wir uns 2023 für immer verabschieden: