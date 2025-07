Nach der heftigen Kritik, die der Schauspieler im "Sommerhaus der Stars" einstecken musste, dürfte ihn das Lob der "Villa der Versuchung"-Zuschauer ganz besonders glücklich stimmen. Seine bodenständige und reflektierte Art kommt einfach richtig gut an. Bleibt abzuwarten, ob das auch in den kommenden Folgen so bleiben wird!