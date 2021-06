Ray MacDonnell: Der "All My Children"-Star ist tot

Trauriger Abschied von MacDonnell

MacDonnell war seinen Fans vor allem als Dr. Joe Martin aus der ABC-Seifenoper "All My Children" bekannt. Über vier Jahrzehnte lang war er dabei und ließ sich auch nach seinem Ausstieg hin und wieder zu Gastauftritten überreden. Außerdem spielte er acht Jahre lang die Hauptrolle in der Serie "The Edge of Night".

Es ist nicht der erste tragische Verlust, den die "All My Children"-Familie verkraften muss. Auch John Callahan, der von 1992 bis 2005 in die Rolle des Edmund Grey schlüpfte, starb im vergangenen März an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde nur 66 Jahre alt.