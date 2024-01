"Reality Backpackers"-Star Tara Tabitha: Zoff mit Cecilia Asoro - "Ich lasse mir nichts gefallen!"

Wie sieht denn dein Traummann aus?

Die Optik ist mir nicht das Wichtigste an einem Mann, das würde die Sache ja vereinfachen! Mir sind der Charakter und Lebensstil sehr wichtig. Ich lebe selbst ein sehr verrücktes, aufregendes Leben und bin gleichzeitig aber sehr tiefgründig und emphatisch - genau das erwarte ich auch von meinem zukünftigen Partner. Optisch gefallen mir meistens europäische Typen von blond bis dunkelbraun, aber es gibt ja überall schöne Männer mit toller Ausstrahlung. Ich bin da also nicht so festgelegt.

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!