Beatrice Egli: Die Rache ihrer "Ex-Männer"

Seit 15 Jahren schon mischt Ella Endlich im Schlagerbusiness mit. Doch an den Erfolg ihres ersten großen Hits "Küss mich, halt mich, lieb mich" konnte sie nie wieder anknüpfen. Nun hat sie sich Beatrices "Ex-Männer" ins Team geholt: Joachim Wolf produzierte für sie den neuen Song "Hand in Hand"; Volker Neumüller kümmert sich seit August um ihr Management. Optisch könnten Ella und Beatrice ohnehin als Schwestern durchgehen, nun ähnelt sich auch noch ihr Sound. Die Erfolgsformel könnte für Ella Endlich also durchaus aufgehen…