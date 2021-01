Rebecca Mir: Besorgniserregende News während der Schwangerschaft!

Jedenfalls macht sie im TV und auf Instagram fleißig Werbung für ein Fitness-Game und Abnehm-Drinks. Nicht unbedingt naheliegende Produkte für eine werdende Mama. Will sie sich dadurch vielleicht selbst zur Disziplin zwingen – um nicht die Kontrolle über ihr äußeres Erscheinungsbild zu verlieren? Als Model denkt sie vermutlich besorgter als viele andere Frauen in ihrer Situation an die Zeit nach der Geburt. Schließlich ist sie beruflich darauf angewiesen, schnell zu ihrer alten Form zurückzufinden. Wohl auch deshalb bleibt Rebecca, die sonst dreimal pro Woche Sport macht, lieber am Ball: "Ohne würde mir definitiv etwas fehlen." Verständlich. Dennoch mutet es merkwürdig an, ausgerechnet in dieser besonderen Zeit Werbung fürs Abnehmen zu machen. Hoffentlich schafft Rebecca es noch rechtzeitig, einen Gang runterzuschalten – und ihr Baby-Glück endlich in Ruhe zu genießen.