Rebecca Mir: Jetzt packt sie über "GNTM"-Chefin Heidi Klum aus!

Reddit this

hat es geschafft! Seit ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" ist sie aus der deutschen Medienlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Die 28-Jährige arbeitet nicht nur erfolgreich als Model, sondern tanzte sich auch bei "Let's Dance" auf den zweiten Platz und steht regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera.

Rebecca Mir packt über Heidi Klum aus

"Ich habe Heidi alles zu verdanken", erzählt Rebecca jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur "spon on ". "Ich konnte 'GNTM' definitiv als Sprungbrett für meine Karriere nutzen und habe danach doppelt so hart gearbeitet und alles gegeben."

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Hurra, ein Baby!

Dieses Jahr war Rebecca sogar als Gastjurorin bei "GNTM". An die Dreharbeiten mit Modelmama Heidi erinnert sie sich immer noch gerne zurück. "Es ist einfach immer sehr lustig mit ihr zu arbeiten. Sie ist absolut professionell und mit ihr wird es nie langweilig", schwärmt die brünette Schönheit. Sie habe am Set so viel gelacht, wie schon lange nicht mehr.

Rebecca Mir war im "GNTM"-Finale dabei

Klar, dass Rebecca sofort zur Stelle war, als Heidi im großen Finale nicht live dabei sein konnte. Die Ehefrau von Massimo Sinató beurteilte die Kandidatinnen vor Ort mit Philipp Plein, Christian Anwander und . Ob Rebecca wohl in der nächsten Staffel fester Bestandteil der Jury wird? Die Fans würde es sicherlich freuen...

Eifersuchts-Drama bei Rebecca und Massimo? Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: