Rebecca Mir: NACKT im Netz!

Heiß, heißer, Rebecca Mir (26)! Das 26-Jährige Model zeigt gerne, was sie hat - und das auch im Netz! Die 26-Jährige begeistert nackt mit sexy oben ohne Fotos!

Rebecca Mir präsentiert sich sexy in Strumpfhose

Das Model nutzt - wie viele andere auch - Instagram als Plattform, um sich zu präsentieren. Egal, ob mit viel oder wenig Stoff - Rebecca Mir macht immer eine tolle Figur. Besonders beeindruckte sie ihre Fans nun aber mit einem Bild: Einem Quasi-Nacktfoto.

Auf der Aufnahme trägt Rebecca Mir lediglich eine Strumpfhose. Einen BH hat sie nicht an, ihre Hände und Haare bedecken ihre Brüste. Die 26-Jährige sieht in der Strumpfhose so sexy aus, wie keine Zweite.

tights #ootd @jennwerner_ @astorinomakeup Ein Beitrag geteilt von Rebecca Mir (@rebeccamir) am Mai 9, 2018 um 11:54 PDT

Die Fans des Models sind begeistert

Ihre Fans machen ihr unzählige Komplimente: "Wow sooo hot!", schreibt einer. "Ich liebe es" und "Wow...Wahnsinn" zwei weitere.

Rebecca Mir hat gelernt, sich in Szene zu setzen: Nach ihrer Teilnahme an der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2010 ging es für das Model steil bergauf. 2012 nahm Mir an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil und belegte mit ihrem späteren Ehemann Massimo Sinató den zweiten Platz. Vor den beiden landeten Magdalena Brzeska und Erich Klann.

Rebecca Mir und Massimo Sinató heirateten 2015

Macht aber nichts: Massimo und Rebecca zogen dennoch den Hauptgewinn: Sie lernten einander kennen und lieben. Im August 2012 gaben sie ihre Beziehung bekannt, am 27. Juni 2015 gab sich das Paar auf Sizilien das Ja-Wort.

Dennoch: Nun muss Massimo Sinató seine Rebecca teilen. Nicht nur er, sondern auch ihre 350.000 Instagram-Follower dürfen sie in solch heißen Posen sehen. Und das Strumpfhosen-Nackt-Foto beleibt nicht das Einzige.

Rebecca Mir im Bikini

Auch auf anderen Bildern zeigt sich Rebecca Mir leicht bekleidet: Im Februar postete sie auf Instagram eine ganze Serie an sexy Bademoden-Schnappschüssen.

Egal, ob im sexy Einteiler beim Lesen am Strand oder beim Sonnen am Pool - Rebecca Mir haut ihre Follower mit ihren Schnappschüssen einfach um!

ZEBRA #bikini #sunkissed #beach Ein Beitrag geteilt von Rebecca Mir (@rebeccamir) am Feb 9, 2018 um 11:07 PST

Als Profitänzer wird Massimo von Frauen umringt

Ebenso ihren Ehemann: Dieser kommentierte das Nackt-Foto ebenfalls" Oh mein Gott", schrieb der Tänzer anerkennend. Worte, die Rebecca Mir sicherlich sehr gerne hört.

Denn: Obwohl sie so begehrt ist, ist sie nicht die einzige Frau, die ihrem Mann nahekommen darf. Als Profitänzer gehört es zu Massimo Sinatós Job, mit anderen Frauen heiße Tänze aufs Parkett zu zaubern. Auch diese haben meist nicht besonders viel an...

Eifersucht spielt bei Rebecca Mir und Massimo Sinató keine große Rolle

Dennoch scheint Rebecca Mir nicht eifersüchtig zu sein. So oft sie es schafft, sitzt sie im Publikum der Tanz-Show und feuert ihren Massimo, an.

Die Beziehung der beiden ist wirklich wie aus dem Bilderbuch. Eifersucht scheinen Rebecca Mir und Massimo Sinató nicht zu kennen. Da dürfen sich Rebeccas Fans sicher auch in Zukunft noch über weitere heiße Aufnahmen freuen...