Rebecca Mir: Sie zeigt ihren nackten Babybauch

Auf Instagram hat Rebecca jetzt zwei Bilder von einem Shooting gepostet, auf denen sie ihre nackte Babykugel in die Kamera hält. Huch, haben wir da was verpasst? Das fragt sich auch Joachim Llambi. "Schon wieder schwanger? Das geht ja schnell bei euch", kommentiert der "Let's Dance"-Juror. Die Antwort liefert Rebecca gleich selbst. Die Bilder entstanden während ihrer ersten Schwangerschaft. "Schon 5 Monate her", klärt die frisch gebackene Mama auf.