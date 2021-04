Rebecca Mir und Massimo Sinato: Erste Baby-Details enthüllt

"Unser kleines Wunder! Vor ein paar Tagen hat unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt", kommentiert Rebecca Mir ihren Schnappschuss bei "Instagram", auf dem sie erstmals ihr süßes Baby der Öffentlichkeit präsentiert. Doch während Rebecca nur von "Wunder" schreibt, geht Massimo einen Schritt weiter. So heißt es unter seinem Post: " Vor einigen Tagen hat unser Sohn das Licht der Welt erblickt." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Massimo und Rebecca können sich also über einen süßen Sohn freuen! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...