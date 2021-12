Red Carpet Fails: Die peinlichsten Momente der Stars auf dem roten Teppich

Hatte da jemand zu viel Alkohol?

Auch auf den Partys der Stars passieren immer mal wieder wirklich sonderbare Dinge. So wie 2014 bei den GQ Men of the Year Awards. Dort blamierte sich Cara Delevingne bis auf die Knochen. Erst schüttete sie fast ihren Drink über einen Mann an der Bar und verlor dann auch noch ihr Gleichgewicht. Doch anstatt einfach zu fallen, griff sie nach Jonathan Saunders, der zufällig neben ihr stand und riss ihn mit zu Boden. Und so kugelten die beiden gemeinsam auf dem Boden. Elegant geht irgendwie anders...