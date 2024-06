Regina Halmich: Steht der Raab-Boxkampf auf der Kippe?

Steht der groß angekündigte Boxkampf von Regina Halmich (47) und Stefan Raab (57) etwa auf der Kippe? Vor wenigen Wochen legte Raab mit seinem Comeback das ganze Internet lahm: Am 1. April verkündete der ehemalige "TV Total"-Moderator, dass er noch in diesem Jahr erneut mit der Boxweltmeisterin in den Ring steigen wird. Zur Erinnerung: Bereits 2001 und 2007 trafen die beiden im Boxring aufeinander. Am 14. September soll nun in Düsseldorf der dritte Kampf stattfinden.

Doch wie Regina Halmich jetzt bekannt gibt, habe sie seit der Vertragsunterzeichnung nichts mehr von Stefan Raab gehört! Macht er etwa doch einen Rückzieher?