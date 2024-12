Reiner Calmund: Notarzt-Einsatz bei "Grill den Henssler"-Dreh! Jetzt gibt er ein Update

Der Ex-Bundesliga-Manager hatte während den Dreharbeiten am Mittwoch in Köln plötzlich mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und musste medizinisch versorgt werden. Die Produktionsfirma kontaktierte sofort einen Notarzt, der auch sofort kam und den 76-Jährigen in die Klinik brachte.

Im Krankenhaus wurde Calli genaustens untersucht. Die Schockdiagnose: Vorhofflimmern!

Doch so groß der Schock war, Reiner geht wieder gut und er konnte die Klinik schon wieder verlassen. "Mir geht’s wieder gut. Beim Dreh wurde mir auf einmal richtig schwindelig", erklärte er gegenüber "Express.de". "Doch nach den Untersuchungen und Behandlungen kann ich schon wieder zeitnah die Klinik verlassen."

Auch sein Witz und Charme ist heute schon wieder zurück. Schon einen Tag später lacht er wieder: "Wir haben heute Drehpause, deshalb habe ich mir diesen Tag für den Krankenhaus-Check ausgesucht." Humor ist einfach die beste Medizin ...

