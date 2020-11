Direkt nach dem Realschulabschluss absolvierte Steffen Henssler eine Kochlehre in dem Michelin-Stern-ausgezeichneten „Andresens Gasthof“ in Bargum. Doch eine renommierte Ausbildung war dem ehrgeizigen Nachwuchsgourmet damals nicht genug, er wollte den japanischen Sushi-Meistern in den USA über die Schulter schauen. Um sein Ziel zu erreichen, setzte Steffen Henssler auf ein riskantes Unterfangen: Glücksspiel! „Ich habe damals wirklich Lotto gespielt, weil ich mir diese Ausbildung in Amerika leisten wollte. Ich hatte das Geld nicht“, offenbarte er Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“. Da er pleite war, lieh er sich das Geld, das er zum Wetten einsetzte, bei Freunden und Familie.