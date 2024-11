Renata Lusin: Bewegender Moment mit Baby Stella auf "Let's Dance"-Tour

Ende März wurden Renata und ihr Mann, Valentin Lusin (37) zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Stella ist seitdem der ganze Stolz des Tanzpaares. Immer wieder teilt Renata Fotos und Updates der Kleinen auf ihrem Instagram-Kanal. Erst kürzlich wurde sie von ihren Fans für ein Backstage-Foto gefeiert, auf dem sie ihre Tochter im barocken Tanzkostüm samt Perücke stillt.

Jetzt, kurz vor Ende der Deutschland-Tournee der Live-Shows, schrieb sie besonders rührende Worte. Für das "Let's Dance"-Paar ist die Tour etwas ganz Besonderes, denn ihr Baby ist mit an Board. Gemeinsam feierten sie in Frankfurt einen Meilenstein: Stella wird acht Monate alt! "Wir sind so stolz auf dich Stella!", schreibt Renata in die Bildunterschrift. "Danke, dass du uns zu deinen Eltern gemacht hast. Wie schön ist es, mit dir es alles zu erleben." Sie beschreibt dazu, wie gern Stella krabbelt und Musik hört, und ergänzt: "Happy Birthday, our Star" – das Ganze inklusive Stern- und Herzchenemojis. Auch die Bilder, die sie zu den süßen Glückwünschen postete, lassen keinen Zweifel daran, wie sehr Renata die Zeit mit ihrer Tochter genießt. Besonders während der "Let's Dance"-Tour bleibt schließlich nicht immer viel Zeit; Renatas Mutter steht ihrer Tochter aber backstage mit Rat und Tat zur Seite.