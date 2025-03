Renata Lusin: Falsche "Let's Dance"-Paarung? Heftige Attacke gegen die Tänzerin

Renata Lusin darf in diesem Jahr mit Sänger Marc Eggers (38) tanzen. Sie freut sich riesig darüber, er auch. Aber viele Zuschauer finden diese Kombination unfair!

Der Hintergrund: Marc Eggers hat früher Breakdance getanzt. Mit 12 Jahren hat er damit begonnen und zeigte sein Können sogar beim "Supertalent". Er hat also schon Grunderfahrung im Tanzen. Und das ist nicht einmal das, was die Zuschauer stört. Es ist der Fakt, dass Renata wieder einen so talentierten Star an ihre Seite bekommt!

"Hätte ihn lieber mit Kathrin oder Ekat gesehen. Renata bekommt immer die jüngeren Männer. Warum auch immer", schreibt ein User. Ein anderer meint: "War fast klar, bekommt wieder den Besten." Weiter wundert sich jemand: "Warum bekommt Renata immer die aussichtsreichsten Promis?"