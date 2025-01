Renata Lusin: Umzug wegen "Let's Dance"!

Die Profitänzerin betont, dass sie mehrere Wochen ohne ihre kleine Tochter nicht aushalten würde: "Diese Bindung ist einfach unvergesslich", erklärt Renata. Weiter führt sie aus: "Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ohne sie zu reisen." Doch schon bald wird sie lernen müssen, ihre Kleine ein wenig loszulassen, denn "Stella wird bald ab August in die Kita gehen", seufzt sie.

Gerade weil die Zeit wie im Flug vergeht, ist Renata froh, sie so gut mit ihrer Tochter genutzt zu haben: "Wir sind so dankbar und glücklich, sehr intensiv mit ihr die Zeit verbracht zu haben und die Entwicklung so intensiv zu verfolgen. Urlaub auf Kreta, mit dem Camper an die Ostsee, Türkei (...) und ganz Deutschland bereist, Ägypten, sogar Ishgl in den Bergen", schreibt sie auf Instagram.