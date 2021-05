Was die Zuschauern besonders erfreuen wird: Im Finale von "Let's Dance" wird es endlich ein Wiedersehen mit den ausgeschiedenen Kandidaten und allen Profitänzern geben. Zwei Gesichter werden an diesem Abend leider fehlen, denn Tänzer Pasha Zvychaynyy und Sängerin Ilse DeLange können auf Grund der Corona-Pandemie nicht anreisen. „Ich bin unendlich traurig, dass ich nicht persönlich Teil des Finales von ‚Let‘s Dance‘ sein kann. Ich hätte so gerne mit Evgeny noch einmal den Tango getanzt, Valentina, Nicolas und Rúrik die Daumen gedrückt und sie mit allen anderen gefeiert!“, erklärte DeLange betrübt gegenüber RTL. Durch die Abwensenheit der beiden "Let's Dance"-Stars wird es im Finale zu einem Partnertausch kommen. Model Kim Riekenberg wird an der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov auftreten.

Als besonderes Highlight des Abends können sich die Zuschauer über einen Auftritt der „No Angels“ freuen. Erst kürzlich feierte die beliebte Girl-Band ihre Reunion und siegt nun beim „Let’s Dance“-Finale ein Medley aus „Daylight“, „There Must Be An Angel” und „Rivers Of Joy“. Wenn da mal keine Erinnerungen an alte Zeiten hochkommen...

Der Überraschungsgast ist gelüftet, doch hinter den Kulissen von "Let's Dance" verbergen sich noch mehr Geheimnisse: