Renata und Valentin Lusin: "Let's Dance"-Stars zwischen Hoffen und Bangen – "War ein hin und her"
Renata Lusin und ihr Mann Valentin Lusin haben große Pläne. Doch können die auch wirklich umgesetzt werden?
Valentin und Renata Lusin wollen mit Tochter Stella umziehen.
© IMAGO / Uwe Erensmann
Während die Lusins im Frühjahr den vollen Fokus auf "Let's Dance" richten, ist im Sommer Familienzeit angesagt. Zuletzt waren die beiden mit ihrer Tochter Stella und einem Camper unterwegs. Eine besondere Erfahrung, auch wenn der Urlaub für sie anders lief als erhofft.
Renata und Valentin Lusin wollen umziehen
Doch die freie Zeit nutzen Renata (38) und Valentin Lusin (38) nicht nur für Entspannung, sondern auch für private Großprojekte. In diesem Jahr ist das die Suche nach einem neuen Haus. Bereits seit einigen Wochen halten die Tänzer ihre Follower über ihre Pläne auf dem Laufenden, Konkretes hat sich aber noch nicht ergeben – bis jetzt!
Bei Instagram hat sich Renata mit sichtbarer Begeisterung bei ihren Fans gemeldet, denn es sieht tatsächlich so aus, als ob die Lusins ihr Traumhaus bekommen! "Wir haben unser Traumhaus gefunden, aber da waren einige Konkurrenten dabei und uns wurde eigentlich schon abgesagt", erklärt die junge Mama die Situation.
Doch dann die Wende: Das Paar, das eigentlich den Zuschlag bekommen hat, ist nun doch abgesprungen. Die Chance für Renata und Valentin! Die Russin kann es kaum glauben: "Es war ein hin und her. Und das war das erste Haus, was wir angeschaut haben. Danach waren es noch 10", erklärt sie.
Wird der Traum vom neuen Haus endlich wahr?
Doch in trockenen Tüchern ist das Ganze noch nicht, denn die Lusins werden an ihrem Preis festhalten. Zudem sollte sich ein Gutachter das Haus noch einmal ganz genau anschauen. Erst dann wollten die beiden die finale Entscheidung treffen.
Nach der Besichtigung des Hauses mit dem Gutachter meldet sich der TV-Star noch einmal mit einem Update zurück. "Kurz alles sacken lassen. Bis Montag müssen wir die Antwort bekommen, ob es tatsächlich klappt...", lässt sie ihre Fans wissen. Das klingt auf jeden Fall so, als könnten sich die Lusins bald frisch gebackene Hausbesitzer nennen.
Und wer weiß, vielleicht folgt auf die räumliche Vergrößerung dann auch ein Familienzuwachs. Über ein zweites Baby denken die Lusins, wie sie zuletzt verraten haben, jedenfalls ganz offen nach...