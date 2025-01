Let's Dance: Jury-Beben vor dem Start!

Eigentlich schien in der "Let’s Dance"-Jury längst alles im Lot. Leidenschaftliche Diskussionen und kleine Sticheleien gehören zwar seit Jahren dazu, doch inzwischen hat sich das Trio eingespielt – dachte Motsi zumindest. "Jorge ist Löwe und Joachim ist Krebs, aber er ist halt Joachim. Es hat Jahre gebraucht, aber jetzt ist es super", analysierte sie neulich das kollegiale Verhältnis.

Doch damit ist es offenbar vorbei! Denn Llambi hat sich in den sozialen Medien ordentlich Luft gemacht – und zwar gegen Motsi. Was war passiert? Auf Instagram jubelte Motsi über den Gewinner der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing", bei der sie ebenfalls als Jurorin dabei ist. Der Comedian Chris McCausland holte sich den Sieg. Doch genau das schmeckt Llambi so gar nicht. Mit scharfer Zunge kritisierte er Motsis Entscheidung: "Er ist einer der schwächsten Tänzer in über 22 Staffeln." Klare Worte, die direkt gegen Motsis Urteil zielen!

Und Motsi? Die reagierte überraschend gelassen – sie ignoriert den Seitenhieb einfach. Doch wie lange bleibt es dabei? Gibt es bald ein hitziges Wortgefecht vor laufenden Kameras? Wir jedenfalls sind schon jetzt gespannt, wie es bei "Let’s Dance" weitergeht. Ein kleiner Zoff könnte schließlich für noch mehr Spannung sorgen – und ein bisschen Drama lieben wir doch alle, oder?

