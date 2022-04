Renate Holm: Die Sängerin und Schauspielerin ist tot!

Renate Holm ist tot! Sie starb am 21. April in Wien. Sie wurde 90 Jahre alt. Das teilt jetzt die Volksoper Wien auf ihrer Webseite. 461 Mal stand die Opernsängerin auf deren Bühne. "Auch nach dem Ende ihrer Karriere besuchte sie regelmäßig unsere Premieren und blieb so bis zuletzt als Zuseherin der Volksoper verbunden", heißt es weiter in dem Statement.