René Weller (†69): Traurige Beichte seiner Witwe Maria

"Ich habe vier Monate lang jeden Tag nur geweint. Mir war bewusst geworden, wie sehr ich René geliebt habe und dass ich ihn nie wieder umarmen kann. Es gab Tage, da wäre ich ihm gerne gefolgt. Aber ich hatte ihm versprochen, sein Lebenswerk weiterzuführen", gibt die 71-Jährige zu. Für Maria war es schwer, aus dem Loch, in das sie gefallen war, wieder herauszukommen. Doch eines Tages stand sie vor dem Spiegel und wusste: "So kann es nicht weitergehen. So will auch René dich nicht sehen." Mit der Hilfe ihrer Freunde kam Marias Lebensmut langsam aber sicher zurück. "Ich habe mich gezwungen, wieder auszugehen und Freunde zu treffen. Ich habe früh das Haus verlassen und kam erst spät zurück. Den langen Tag ohne ihn musste ich draußen verbringen. Zu Hause gab es zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Ich bin auch viel gewalkt. Wenn ich in den Himmel schaute, fühlte ich mich ihm nah."