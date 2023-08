René Weller: Die Box-Legende ist tot!

Auf Instagram bestätigt Maria Weller den Tod ihres Mannes: "Und plötzlich steht die Welt in Flammen und ein Moment wird zur Ewigkeit. Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen." Weiter trauert die Witwe öffentlich: "Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, dein Lachen zu hören und deine Hände zu spüren. Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe. Niemand kann dich ersetzen, denn so wie du kann niemand mehr sein!"

Seit 2013 waren René und Maria Weller verheiratet. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. "Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren", schreibt sie auf Instagram.