René Weller: So traurig! Jetzt spricht seine Frau über seine Beerdigung

Bereits im vergangenen Jahr ergaben Untersuchungen in der Kopfklinik des Universitätsklinikums Heidelberg, dass Wellers Gehirn über die Hälfte nur noch aus Hirn-Wasser besteht. René kann inzwischen nichts mehr alleine, ist ans Bett gefesselt und ein totaler Pflegefall. Im Mai erlitt er eine schwere Lungenentzündung, lag wochenlang in der Klinik. Inzwischen verweigert er immer wieder die Nahrungsaufnahme. "Etwas Grießbrei mit Zucker und Zimt ist manchmal das Einzige, was er zu sich nimmt, dazu etwas Kakao. Oft sitze ich bis 4 Uhr im Wohnzimmer an seinem Bett. Ich bin jetzt auf alles vorbereitet", schluchzt Maria gegenüber "Das Neue". "Man merkt, dass er gehen möchte."

Deswegen hat sie bereits alles für die Beisetzung organisiert. Sie sagt tapfer: "So, wie ich es ihm versprochen habe. Ich werde die Trauerrede halten. Sechs ehemalige Boxer werden ihn aus der Kapelle tragen. Das Lied von Andrea Bocelli 'Time To Say Goodbye' wird erklingen. Der Sarg ist innen mit Renés Harley-Davidson-Bettwäsche ausgestattet. Die Feuerbestattung erfolgt nach der Trauerfeier, die im engsten Freundeskreis stattfindet."

Gegenüber "Das Neue" ist sich Maria sicher, dass er das baldige Ende spürt: "Neulich hat er meine Hand genommen und nicht mehr losgelassen, er hat so ganz komisch geguckt. Ich glaube, er merkt das. Er hatte auch mehrmals Tränen in den Augen, niemals in seinem Leben war er so sensibel, aber jetzt." Wie viel würde sie dafür geben, noch mal ihren alten René zu erleben. Doch sie weiß, dass sie auf das Schlimmste vorbereitet sein muss. Den Sarg werden die originalen Kampfhandschuhe sowie die Deutschland-Fahne schmücken. Und eine rote Rose. Die steht für Marias ewige Liebe zu ihrem "Champ" – bis über den Tod hinaus.