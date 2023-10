Riccardo Simonetti: Total happy! Er schwebt im siebten Himmel

In geheimer Mission flog Riccardo Anfang des Monats in den Big Apple. "Jetzt darf ich es euch endlich verraten, warum ich in New York war", meldete er sich beseelt auf Instagram: "Ich war eingeladen, um mir in Anwesenheit von Cher ihr neues Weihnachtsalbum anhören zu dürfen. Wie jeder homosexuelle Mann bin ich der größte Cher-Fan – ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich sie treffen durfte."

Nachdem die geladenen Gäste den Songs von Chers aktueller CD "Christmas" gelauscht hatten, gab es ein Meet & Greet mit der Diva. Doch von Allüren keine Spur! "Sie war so lieb und total süß. Sie sagte zu mir, dass sie mich schon einmal gesehen hatte", erzählt Riccardo. Und das war nicht gelogen: Im vergangenen Jahr erschien der Entertainer verkleidet als 80er-Jahre-Cher aus dem Videoclip "If I could turn back time" auf Heidi Klums Halloween-Party. Die Sängerin sah das Foto im Netz und kommentierte es wohlwollend. Schon da war Riccardo stolz – "aber jetzt bin ich der glücklichste Mensch überhaupt!"