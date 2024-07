Riccardo Simonetti & Florian Silbereisen: "Es war heiß!" Beichte vom "Traumschiff"

Riccardo Simonetti ist in der Phuket-Folge vom ZDF-"Traumschiff" mit dabei. Gegenüber "Woche heute" legte er nun eine Beichte über die Dreharbeiten ab. Denn auch wenn es im TV wunderschön ausseh, gab es in den tropischen Gewässern auch Tücken: "Es war heiß, ich habe sehr viel geschwitzt", gesteht der 31-Jährige. Doch die Zeit auf dem Schiff war für ihn dennoch die Strapazen wert: "Meine Erfahrung auf dem Traumschiff war wirklich toll. Es hat sich angefühlt wie ein Ritterschlag im Fernsehen und ich bin super dankbar, dass das Team um Florian mich so gut aufgenommen hat."

Wie ausgelassen es auf dem Traumschiff hinter den Kulissen abgeht, berichtet er ebenfalls: "Es gab eine Abschlussparty – mein letzter Drehtag war auch der letzte Drehtag für das Projekt und da konnte ich natürlich mitfeiern. Wir waren am Strand, wir haben ja auf dem Festland gedreht."

So wie der Moderator schwärmt, könnte man meinen, er habe Gefallen am "Traumschiff" gefunden. Könnte er sich da auch vorstellen, in die Rolle des Kapitäns zu schlüpfen? "Nein, ich möchte niemandem etwas wegnehmen und ich bin mir sicher, dass man auch eine andere Position finden kann. Vielleicht ja als sexy Matrose. Auf so einem Schiff gibt es viele verschiedene Berufe." Dann wird es wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man Riccardo Simonetti auf dem "Traumschiff" sieht.

Könnte Thomas Gottschalk Florian Silbereisen jedoch seine Rolle als Kapitän streitig machen? Mehr dazu erfährst du im Video: